На миллиарды долларов: Польша закупит у Южной Кореи крупную партию современных танков
Польша и Южная Корея подписали контракт на поставку 180 танков K2. Сумма контракта составляет более 6 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Правительства двух стран долгое время не разглашали условия соглашения. По информации СМИ, всего Польша получит 180 танков. При этом 117 танков будет произведено на заводе Hyundai Rotem в Южной Корее, остальные - на совместном предприятии в Польше.
"Второе соглашение об экспорте танков К2 подтверждает прочное сотрудничество Южной Кореи и Польши в сфере вооружений", - сказал министр обороны Южной Кореи Сок Чон Гун.
Соглашение по продаже танков стало продолжением серии соглашений, которые подписали Варшава и Сеул в 2022 году. После увеличения расходов польских властей на помощь Киеву страна также закупила самоходные гаубицы К9 и штурмовики FA-50.
Польша обновляет вооружение армии
Польша - это страна НАТО, которая тратит на оборону больше всего в процентном соотношении к ВВП: в этом году на армию выделено 4,7% государственного бюджета. В то же время значительную часть средств ранее направляли на закупку вооружения за рубежом, в частности в США и Южной Корее.
Правительство премьер-министра Дональда Туска сейчас переключает внимание на отечественное производство, в соответствии с более широкими европейскими усилиями по уменьшению зависимости от США и других иностранных военных поставщиков.
Так, сообщалось, что Польша увеличит производство снарядов для гаубиц в пять раз, чтобы меньше зависеть от импортного оружия и усилить защиту от российской угрозы.
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