Милованов отримав посаду в Офісі президента

Фото: Тимофій Милованов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Екс-міністр економіки став позаштатним радником Єрмака

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Він став радником поза штатом.

Про це повідомляє президентська прес-служба.

Милованов очолював Мінекономіки 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. Він був відправлений у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

Під час його керівництва Мінекономіки підготувало макропрогноз, згідно з яким економіка Україна у 2020 році повинна була зрости на 3,7%. Натомість зараз очікується падіння на 4,8%.

Милованов народився 1975 році. Закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) у 1997 році та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "економічна теорія" у 1999-му. 2004 року здобув науковий ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США).

Милованов - президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету.