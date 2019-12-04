Милованов назвав газузі, в яких працює найбільше українців

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов назвав три найпопулярніші галузі в Україні, в яких працює найбільше людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Милованова.

Міністр навів дані Держстату, згідно з якими найбільше українців працюють в торгівлі - 3 654 700 осіб; в сільському (і лісовому та рибному) господарстві - 2 937 600 осіб; в промисловості - 2 426 000 осіб.

Найменша кількість людей працює у сфері інформації та телекомунікації - 280 300 осіб.

Відзначимо, за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2019 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб. За даними Держстату, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років порівняно з відповідними даними попереднього року становив 58,6%, а серед населення працездатного віку - 68,1%.

Раніше повідомлялося, що максимальна допомога по безробіттю збільшиться з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн на місяць.

РБК-Україна писало, що у 2019 році найпривабливішою країною для трудової міграції українців є Німеччина, де хотіли б працювати 43% опитаних. Далі йдуть Польща (35%), Чехія (23%), Італія (19%), Канада (10%) та США 9%). На території Росії хотіли б працювати по 9% опитаних. У порівнянні з 2017 роком зросла привабливість Німеччини та Чехії і знизилася привабливість Росії.