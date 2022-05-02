Мільйони тонн зерна заблоковані в портах України, - ООН

Представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік заявив, що через російську агресію в портах України заблоковані майже 4,5 мільйона тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

В ООН також зазначили, що до початку війни Україна була одним з найбільших у світі експортером пшениці і виробником кукурудзи. При цьому від поставок української пшениці залежать багато країн.

Фрік заявив, що голод не повинен бути зброєю і закликав відновити постачання українського продовольства в інші країни, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.