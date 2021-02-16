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Мільйони американців залишилися без світла, негода зірвала постачання вакцин

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 16 лютого 2021 03:50
Мільйони американців залишилися без світла, негода зірвала постачання вакцин Фото: снігопад у США (Clypian)
Автор: Артур Родивилов

Мільйони жителів південних штатів США через надзвичайно холодної погоди залишилися без електрики. Найбільше постраждав штат Техас.

Про це повідомляє сайт poweroutage.us.

Згідно сайту poweroutage.us, відстежує перебої в подачі електроенергії в країні, на даний момент без світла залишаються понад 4 млн осіб, з них у Техасі - понад 3,6 млн.

Погода зірвала поставки 400 тис. доз вакцини проти COVID-19, відклавши їх прибуття принаймні до середовища.

За даними FlightAware, по всій країні затримано понад 3 тис. авіарейсів. Причому більше половини з них - у штаті Техас. У Х'юстоні офіційні особи заявили, що злітно-посадкові смуги аеропорту Буша будуть закриті щонайменше до вівторка.

Нагадаємо, 8 січня у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

Крім того, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних штормом "Філомена", стали чотири людини. Також відомо, що в країні залишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. В 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Додамо, що у Мадриді оцінили збиток від снігопадів в 1,4 млрд євро.

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