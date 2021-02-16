Миллионы американцев остались без света, непогода сорвала поставки вакцин
Миллионы жителей южных штатов США из-за необычайно холодной погоды остались без электричества. Больше всего пострадал Техас.
Об этом сообщает сайт poweroutage.us.
Согласно сайту poweroutage.us, отслеживающему перебои в подаче электроэнергии в стране, на данный момент без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе - свыше 3,6 млн.
Погода сорвала поставки 400 тыс. доз вакцины против COVID-19, отложив их прибытие по крайней мере до среды.
По данным FlightAware, по всей стране задержано более 3 тыс. авиарейсов. Причем более половины из них - в штате Техас. В Хьюстоне официальные лица заявили, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Буша будут закрыты минимум до вторника.
Напомним, 8 января в Мадриде снегопад парализовал работу аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.
Кроме того, жертвами мощных снегопадов в Испании, вызванных штормом "Филомена", стали четыре человека. Также известно, что в стране остаются заблокированными 400 магистральных трасс и дорог. В 50 регионах страны власти объявили наивысший степень опасности.
Добавим, что в Мадриде оценили ущерб от снегопадов в 1,4 млрд евро.