ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мільйон доларів за щеплення: у США оголосили переможця першої лотереї вакцинації

Новость на русском →
Огайо, П'ятниця 28 травня 2021 11:53
Мільйон доларів за щеплення: у США оголосили переможця першої лотереї вакцинації Фото: у США оголосили переможця лотереї для вакцинованих (twitter.com/MikeDeWine)
Автор: Анастасія Рокитна

У штаті Огайо (США) для заохочення населення активніше робити COVID-щеплення провели лотерею серед вакцинованих від коронавірусу. Першою переможницею лотерії стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter губернатор штату Майк Девін.

Лотерея проводилася і серед підлітків - Джозеф Костелло виграв стипендію на навчання в коледжі.

Згідно з правилами лотереї, протягом місяця організатори щотижня оголошуватимуть по одному переможцю розіграшу. Ще по 1 млн доларів зможе виграти чотири жителі штату, які зробили вакцину проти коронавірусу.

Повідомляється, що на участь у лотереї зареєструвалися 2,7 млн осіб. Ще 100 тисяч підлітків претендують на перемогу в розіграші повної чотирирічної стипендії на навчання в університетах штату Огайо.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкову вимогу на носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Крім того, в Сполучених Штатах менш ніж за тиждень вакцинували понад 600 тисяч дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі вакцинація Сполучені Штати Америки лотереи COVID-19
NEWS
Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня
Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна