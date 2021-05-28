Мільйон доларів за щеплення: у США оголосили переможця першої лотереї вакцинації
У штаті Огайо (США) для заохочення населення активніше робити COVID-щеплення провели лотерею серед вакцинованих від коронавірусу. Першою переможницею лотерії стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.
Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter губернатор штату Майк Девін.
Лотерея проводилася і серед підлітків - Джозеф Костелло виграв стипендію на навчання в коледжі.
Згідно з правилами лотереї, протягом місяця організатори щотижня оголошуватимуть по одному переможцю розіграшу. Ще по 1 млн доларів зможе виграти чотири жителі штату, які зробили вакцину проти коронавірусу.
Повідомляється, що на участь у лотереї зареєструвалися 2,7 млн осіб. Ще 100 тисяч підлітків претендують на перемогу в розіграші повної чотирирічної стипендії на навчання в університетах штату Огайо.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкову вимогу на носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.
Крім того, в Сполучених Штатах менш ніж за тиждень вакцинували понад 600 тисяч дітей.