Мільйон доларів за щеплення: у США оголосили переможця першої лотереї вакцинації

У штаті Огайо (США) для заохочення населення активніше робити COVID-щеплення провели лотерею серед вакцинованих від коронавірусу. Першою переможницею лотерії стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter губернатор штату Майк Девін.

Лотерея проводилася і серед підлітків - Джозеф Костелло виграв стипендію на навчання в коледжі.

Згідно з правилами лотереї, протягом місяця організатори щотижня оголошуватимуть по одному переможцю розіграшу. Ще по 1 млн доларів зможе виграти чотири жителі штату, які зробили вакцину проти коронавірусу.

Повідомляється, що на участь у лотереї зареєструвалися 2,7 млн осіб. Ще 100 тисяч підлітків претендують на перемогу в розіграші повної чотирирічної стипендії на навчання в університетах штату Огайо.