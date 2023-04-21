Милли объяснил, почему для союзников Украины ПВО важнее F-16

"Мы говорим о контроле над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль? Для того чтобы предотвратить атаки России сейчас мы делаем ставку на мощные системы ПВО. Обычно больше всего страдают оккупированные территории или недавно освобождены. Мы понимаем, что очень много ракет продолжают выпускать именно там", - сказал Милли.

Он отметил, что сейчас Россия очень осторожно обращается с ракетами, потому что понимает, что ПВО на территории Украины очень эффективно отрабатывает и россиянам не получается поражать цели.

"Это самая важная милитарная задача сейчас. Мощные системы ПВО для того, чтобы украинцы контролировали воздушное пространство. Когда мы говорим об истребителях, то для этого необходимо мощное обучение для пилотов и сейчас если мы сравниваем сколько времени есть у нас - мы его используем оптимально и фокусируемся на ПВО", - подчеркнул он.