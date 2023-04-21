RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Милли объяснил, почему для союзников Украины ПВО важнее F-16

Фото: глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (GettyImagеs
Автор: Наталья Кава

Вопрос передачи Украине истребителей F-16 является политическим. Соединенные Штаты сейчас делают ставку на мощные системы ПВО для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время брифинга.

"Мы говорим о контроле над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль? Для того чтобы предотвратить атаки России сейчас мы делаем ставку на мощные системы ПВО. Обычно больше всего страдают оккупированные территории или недавно освобождены. Мы понимаем, что очень много ракет продолжают выпускать именно там", - сказал Милли.

Он отметил, что сейчас Россия очень осторожно обращается с ракетами, потому что понимает, что ПВО на территории Украины очень эффективно отрабатывает и россиянам не получается поражать цели.

"Это самая важная милитарная задача сейчас. Мощные системы ПВО для того, чтобы украинцы контролировали воздушное пространство. Когда мы говорим об истребителях, то для этого необходимо мощное обучение для пилотов и сейчас если мы сравниваем сколько времени есть у нас - мы его используем оптимально и фокусируемся на ПВО", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 21 апреля, состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждалась помощь Украине. С ключевыми заявлениями по итогам переговоров можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныВстреча Рамштайн