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В Миловской общине пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС начали получать помощь от Фонда Ахметова

Фото: в Миловской общине пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС начали получать помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В Миловскую общину Херсонской области поступило 2 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. В настоящее время их получают люди, пострадавшие от последствий взрыва Каховской ГЭС и эвакуированные из зоны подтопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В каждом наборе - продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В общей сложности для жителей Херсонской области, вынужденных эвакуироваться из затопленных районов, и пострадавших от последствий подрыва Каховской ГЭС, Фонд Рината Ахметова направил уже более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, оккупанты тщательно готовились и дважды миновали станцию перед подрывом.

В результате 150 тонн нефти вылилось вместе с огромным количеством воды, затопив Херсонскую область и некоторые районы Николаевской области. А в Днепропетровской области, напротив, возникли проблемы с водой.

Этот теракт повлек за собой масштабную экологическую катастрофу, из-за которой как минимум два природных парка национального значения - "Нижнеднепровский" и "Каменка Сечь" в Херсонской области могут исчезнуть навсегда. Детальнее о последствиях подрыва ГЭС для экологии - читайте в материале.

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