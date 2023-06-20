В Миловской общине пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС начали получать помощь от Фонда Ахметова

В каждом наборе - продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В общей сложности для жителей Херсонской области, вынужденных эвакуироваться из затопленных районов, и пострадавших от последствий подрыва Каховской ГЭС, Фонд Рината Ахметова направил уже более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.