В Миловской общине пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС начали получать помощь от Фонда Ахметова

Подрыв Каховской ГЭС
Российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, оккупанты тщательно готовились и дважды миновали станцию перед подрывом.
В результате 150 тонн нефти вылилось вместе с огромным количеством воды, затопив Херсонскую область и некоторые районы Николаевской области. А в Днепропетровской области, напротив, возникли проблемы с водой.
Этот теракт повлек за собой масштабную экологическую катастрофу, из-за которой как минимум два природных парка национального значения - "Нижнеднепровский" и "Каменка Сечь" в Херсонской области могут исчезнуть навсегда. Детальнее о последствиях подрыва ГЭС для экологии - читайте в материале.
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