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Мілітаризація Криму створює військову загрозу для НАТО, - Гройсман

Новини » Політика    28.01.2019 - 14:13
Мілітаризація Криму створює військову загрозу для НАТО, - Гройсман
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман розповів про порушення прав людини в Криму

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що збільшення кількості російських військовослужбовців в анексованому Криму підриває силовий баланс в регіоні і створює пряму військову загрозу для НАТО. Про це прем'єр заявив під час зустрічі з прем'єром Норвегії Ерні Солберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабміна.

Гройсман розповів про порушення прав людини на півострові.

"Саме тому ми закликаємо наших партнерів продовжувати політико-дипломатичний і санкційний тиск на Росію до повного відновлення територіальної цілісності України", - сказав він.

Зі свого боку Солберг запевнила, що Норвегія була і залишається твердою у питанні захисту суверенітету України та підтримці українських реформ.

Нагадаємо, на Раді Росія-НАТО союзники Північноатлантичного альянсу закликали РФ звільнити незаконно затриманих в Керченській протоці українських моряків. Союзники НАТО дали зрозуміти, що не визнають і не визнають незаконну анексію Криму.

Також Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 25 січня проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї, в якому засудила відсутність прогресу в питанні звільнення незаконно утримуваних в українців Росії.

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