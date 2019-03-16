Мілітарізація Криму несе загрозу безпеці в Європі, - МЗС Чехії

МЗС Чеської Республіки закликало негайно звільнити українських політв’язнів

Министерство иностранных дел (МИД) Чешской Республики по случаю пятилетия оккупации Крыма заявило, что они не намерены признавать полуостров территорией РФ, а также требуют немедленного освобождения украинских политзаключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чешского МИД.

В заявлении сообщается, что Чешская Республика, которая также пережила военную оккупацию соседним государством, остается непоколебимой в своей приверженности проведению политики непризнания.

"Продолжающаяся милитаризация территории Крыма, а также нарушения беспрепятственного и свободного плавания через Керченский пролив в Азовском море есть еще одно вопиющее нарушение международного права. Более того, это создает угрозу стабильности и безопасности в Европе", - заявили в чешском МИДе.

Также они отмечают, что после оккупации полуострова Российской Федерацией были неоднократно нарушены основные права человека и гражданские права крымских татар, а также других этнических и религиозных общин.

"Чешская Республика призывает Российскую Федерацию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека, а также немедленно освободить Олега Сенцова и других незаконно задержанных граждан Украины, включительно с членами экипажа, захваченных во время нападения на украинские суда в ноябре 2018 года", - подчеркнули в МИД Чехии.

Напомним, Турция на годовщину аннексии Крыма пообещала поддерживать Украину Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, кроме того, особое внимание в обращении уделено крымским татарам.