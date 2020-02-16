У Москві напали з ножем на парафіян храму

Поранені двоє чоловіків, нападник затриманий
Чоловік напав з ножем на парафіян у храмі в Москві, постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.
Як наголошується, інцидент стався під час служби, нападник накинувся на парафіян біля вівтаря. Поранені двоє чоловіків, нападник затриманий. Мова йде про храм Миколи Чудотворця в Покровському на Бакунінській вулиці.
Пізніше офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк повідомила, що по гарячих слідах затриманий 26-річний мешканець Липецької області. Встановлюються причини та обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в результаті стрілянини в мечеті в Осло постраждала одна людина. Один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий.
Раніше в приміському районі Лондона Илфорде сталася стрілянина в мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю і заблокувати її. Під обстріл потрапила мечеть "Семи королів" (Seven Kings Mosque). У неї в цей час зібралися віруючі для вечірньої молитви. Постріли скоїв невідомий чоловік з пістолета.