У Москві напали з ножем на парафіян храму

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Поранені двоє чоловіків, нападник затриманий

Чоловік напав з ножем на парафіян у храмі в Москві, постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як наголошується, інцидент стався під час служби, нападник накинувся на парафіян біля вівтаря. Поранені двоє чоловіків, нападник затриманий. Мова йде про храм Миколи Чудотворця в Покровському на Бакунінській вулиці.

Пізніше офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк повідомила, що по гарячих слідах затриманий 26-річний мешканець Липецької області. Встановлюються причини та обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в результаті стрілянини в мечеті в Осло постраждала одна людина. Один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий.

Раніше в приміському районі Лондона Илфорде сталася стрілянина в мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю і заблокувати її. Під обстріл потрапила мечеть "Семи королів" (Seven Kings Mosque). У неї в цей час зібралися віруючі для вечірньої молитви. Постріли скоїв невідомий чоловік з пістолета.