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"Милан" забрал из "Челси" конкурента Мудрика

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Милан, Пятница 14 июля 2023 10:58
"Милан" забрал из "Челси" конкурента Мудрика Фото: Кристиан Пулишич на тренировке "россонери" (acmilan.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный атакующий исполнитель Кристиан Пулишич сменил лондонский "Челси" на итальянский "Милан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний лидер сборной США будет выступать в Серии А. Предыдущий опыт выступлений связан с Германией и Англией.

Пулишич заключил с "россонери" контракт на 4 года. В договоре также прописана опция продления сотрудничества еще на сезон. "Челси" получил за американца ориентировочно 20 млн евро. В составе "Милана" Пулишич будет выступать под 11-м номером.

В рядах "синих" он провел 4 сезона. На поле универсал закрывал позиции правого и левого вингеров, атакующего полузащитника и даже нападающего. Одним из конкурентов был украинец Михаил Мудрик.

В общей сложности Пулишич сыграл 145 матчей за "Челси", в которых забил 26 мячей и отдал 21 результативную передачу. Ранее он отдал четыре года дортмундской "Боруссии", а переезд на Туманный Альбион обошелся лондонцам в 64 млн евро. В рядах сборной США – 57 поединков, 23 гола.

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