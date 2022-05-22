"Мілан" вперше за 11 років став чемпіоном Італії

У фінальному турі "россонері" для здобуття чемпіонського титулу вистачило б і нічиєї. Однак, команда під керівництвом Стефано Піолі вирішила самостійно зняти всі зайві запитання щодо золотих нагород Серії А.

Для перемоги над "Сассуоло" в гостях "Мілану" вистачило стартових 36 хвилин. Рахунок відкрив Олів'є Жиру, який із центру штрафного майданчика пробив кіпера "нероверді". Він же подвоїв перевагу ударом в один дотик після прориву Леау.

Третій м'яч до свого активу записав Франк Кессьє, який влітку покине "Сан-Сіро". Після такої першої третини поєдинку решта ігрового часу фактично перетворилася на формальність. "Мілан" упевнено довів матч до перемоги.

Здобуті три очки дозволили "россонері" відсвяткувати 19-те чемпіонство в історії. Востаннє "Мілан" перемагав у чемпіонаті Італії в сезоні 2010/11. Із того складу кольори міланців у нинішній кампанії захищав лише Златан Ібрагімовіч.