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"Мілан" вперше за 11 років став чемпіоном Італії

Фото: Франк Кессьє та Олів'є Жиру (twitter.com/acmilan)
Автор: Антон Федорців

Італійський "Мілан" розгромною перемогою над "Сассуоло" (3:0) оформив Скудетто сезону 2021/22. Сусіди з "Інтера" відстали в турнірній таблиці всього на 2 очки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

У фінальному турі "россонері" для здобуття чемпіонського титулу вистачило б і нічиєї. Однак, команда під керівництвом Стефано Піолі вирішила самостійно зняти всі зайві запитання щодо золотих нагород Серії А.

Для перемоги над "Сассуоло" в гостях "Мілану" вистачило стартових 36 хвилин. Рахунок відкрив Олів'є Жиру, який із центру штрафного майданчика пробив кіпера "нероверді". Він же подвоїв перевагу ударом в один дотик після прориву Леау.

Третій м'яч до свого активу записав Франк Кессьє, який влітку покине "Сан-Сіро". Після такої першої третини поєдинку решта ігрового часу фактично перетворилася на формальність. "Мілан" упевнено довів матч до перемоги.

Здобуті три очки дозволили "россонері" відсвяткувати 19-те чемпіонство в історії. Востаннє "Мілан" перемагав у чемпіонаті Італії в сезоні 2010/11. Із того складу кольори міланців у нинішній кампанії захищав лише Златан Ібрагімовіч.

До слова, на Туманному Альбіоні "Манчестер Сіті" у вольовому стилі виборов титул Прем'єр-ліги.

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