"Мілан" розглядає Шевченка на посаду головного тренера

Керівництво "Мілана" розглядає можливість запрошення Андрія Шевченка на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Італійський клуб задумався над відставкою нинішнього наставника Марко Джампаоло через погані результати команди. За інформацією видання, у нього залишається всього лише тиждень для того, щоб виправити ситуацію, хоча керівництво клубу може зв'язатися з потенційними наставниками вже зараз.

Шевченко є колишнім гравцем міланського клубу, а зараз очолює збірну України.

Як футболіст "Мілана" він провів 226 матчів і забив 127 голів. У складі "россонері" він вигравав Лігу чемпіонів і Серію А, а також Суперкубок УЄФА, Суперкубок Італії і Кубок Італії.

"Мілан" під керівництвом Джампаоло програв 4 з 6 матчів на старті сезону і займає 16 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Раніше повідомлялося, що керівництво "Мілана" не має наміру відправляти Марко Джампаоло у відставку, давши наставнику додатковий час на побудову нової команди.