"Милан" победил "Интер" благодаря невероятному камбэку и выиграл Суперкубок

Италия, Суперкубок

"Интер" - "Милан" - 2:3

Голы: Лаутаро Мартинес 45+1, Тареми 47 - Эрнандес 52, Пулишич 80, Абрахам 90+3

"Интер" побеждал в трех предыдущих Суперкубках Италии и был чрезвычайно близок, чтобы взять четвертый подряд. Но не суждено было.

В довольно равном первом тайме обе миланские команды играли очень осторожно. И когда казалось, что на перерыв соперники уйдут при нулях на табло, счет все же был открыт. В компенсированное к стартовому тайму время Лаутаро Мартинес после передачи Тареми вывел "Интер" вперед, забив классический гол в раздевалку.

Как только возобновилась игра, "Милан" побежал отыгрываться. Но напоролся на контратаку и пропустил во второй раз. На 47-й минуте забил уже сам Тареми, воспользовавшись ассистом Де Врея.

Впрочем, "Милан" быстро сократил отставание. Через семь минут Тео Эрнандес оживил интригу. Француз со стандарта метров с 19-ти пробил в правый нижний от голкипера "Интера" угол. Зоммер гадал и опоздал с прыжком.

После гола "россонери" продолжали давить и своего добились. За десять минут до свистка счет сравнял Пулишич. А Эрнандес к голу добавил ассист.

И уже в компенсированное время "Милан" вырвал победу. Героем стал Тэмми Абрахам, который вышел на поле на 77-й минуте. Англичанин успешно сыграл на добивании. Шла 90+3 минута.

Так под руководством только что назначенного португальского наставника Сержиу Консейсау "россонери" одержали две волевые победы и выиграли трофей. Игроки "Милана" проявили характер и добились очень эффектной победы над принципиальным соперником.