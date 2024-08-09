Микс детской наивности и амбиций привел к Олимпиаде: история украинской бигерл Kate

Начало

Катя Павленко родилась и выросла в Харькове. С шести лет она занималась танцами, как сама говорит – "всеми подряд". Это были ансамбли, где было все: диско, хип-хоп, традиционные стили.

Но со взрослением Kate, признается, становилась все строптивее: играла в футбол, интересовалась молодежными культурами. И в 14 лет она узнала от одноклассников о брейкинге.

"Знакомый сидел на задней парте в классе и слушал песню '93' Til Infinity группы Souls of Mischief, что тогда было не очень модно – в общем мы все слушали 50 Cent и подобную музыку. Меня это заинтересовало, и оказалось, что это все идет с местного театра, где занимались экстремальными танцами – так тогда называли брейкинг".

Так Kate начала танцевать в новом для себя стиле. Вспоминает, что вошла в эту историю преимущественно из-за возраста и стремления побунтовать. "Как и большинству моих сверстников, мне казалось, что родители выбирали не то, что я хотела в жизни. Поэтому брейкинг стал для меня той вещью, что позволила самовыразиться. Я увидела его и подумала: "Да я хочу быть именно такой bad ass девочкой".

Некоторое время спустя Катя попала на фестиваль в Харькове Color Life и увидела на сцене бигерл Kim – и в тот момент произошел окончательный "метч": "С одной стороны меня очень поразила ее техника, ее энергетика. А с другой, я почувствовала необходимость соревноваться и быть лучше – и конкретно Kim, и всех остальных".

Фото: Катя Kate Павленко (Street Culture)

Более серьезно подойти к делу Kate помог ее первый тренер – бибой Serj. С ним она тренировалась около года: делится, что это был непрерывный процесс самосовершенствования: "Когда я на чем-то сфокусирована, то это становится приоритетом в моей жизни. Тогда это был брейкинг".

Катя была так увлечена делом, что в 15 лет даже сбежала от родителей на фестиваль в Киев. Вспоминает, что оставила дома записку и уехала на вокзал – впрочем, мама все равно приехала на перрон и нашла ее.

"Это был разговор в духе: или ты едешь домой и мы забываем об этом инциденте, или можешь не возвращаться. Я все равно поехала на фестиваль, чем огорчила родителей. Но потом, к счастью, все наладилось".

Международный успех

Родители постепенно меняли свое мнение по поводу занятия дочери, когда Катя начала регулярно выступать на соревнованиях. Сначала – в Украине: девушка ездила на разные ивенты, где-то проигрывала, где-то достигала подиума, но всегда, как подчеркивает, совершенствовалась.

И первый громкий триумф случился в Kate за границей. В 18 лет амбициозная бигерл впервые в своей жизни оказалась вне Украины, да еще и на легендарном турнире – словацком Outbreak Europe. Вспоминает, что не ожидала многого от своего выступления: "Хотела выиграть хотя бы несколько раундов, и в общем – показать себя, продемонстрировать что умею".

Но батл за батлом Kate – к удивлению своему и всех участников – проходила турнирной сеткой все дальше. Пока не победила в финале: "Помню, что тогда я вообще не фокусировалась на том, что будет дальше. Я просто танцевала с чистыми намерениями – получить удовольствие и поделиться энергией с присутствующими. Но в определенный момент поняла, что очень близка к победе. И когда услышала, что заняла первое место, не могла в это поверить", – рассказывает Катя.

Фото: Катя Kate Павленко (Street Culture)

Домой 18-летняя девочка вернулась в совершенно новом статусе – европейской чемпионки и одной из главных сенсаций международной брейкинг-сцены. С этого момента, как отмечает Kate, карьера стремительно пошла вверх. Бигерл приглашали на топовые соревнования, предлагали судить турниры.

Следующие годы Kate провела в соревнованиях и регулярно достигала в них успехов: участвовала в международных батлах во Франции, США, трижды выигрывала украинский батл BREAKIDZ. Но как у каждого спортсмена, у Кати были и болезненные неудачи. Одно из поражений она выделяет особенно. В 2017 году на Silverback в США она упала в первом круге и вылетела из соревнований.

Катя признается, что все еще учится принимать поражения. Но не стесняется говорить открыто, что раньше она просто отходила в угол и выплакивала негативные эмоции. "Я эмоциональный человек, и думаю, что это абсолютно нормально. Надо учиться работать с неудачами, потому что брейкинг стремительно это не бокс: у нас не может быть статистика из 20-ти побед и нулем поражений", – говорит бигерл.

Фото: Катя Kate Павленко (Street Culture)

Поражение на Silverback только мотивировало Kate. Следующие два года стали самыми успешными в ее международной карьере: она еще дважды "взяла" Outbreak Europe, а также победила в престижном турнире Temple Rock в США.

Три победы на легендарном Outbreak – выдающееся достижение для любого бибоя или бигерл. Но Kate говорит, что этот турнир для нее особенный и именно с этим связывает свои успехи.

"Интересно, что к этим двум турнирам я подходила с разным настроем. В 2017 году я невероятно хотела победить: плодотворно готовилась, тренировалась, и получила результат. А в следующем году приехала с мнением "что будет, то и будет". Наверное, единственное, что объединяло – это мои чистые намерения".

Девушка часто говорит о "чистых намерениях" как о своей ценностной установке. Для нее это об определенной детской наивности, когда делаешь что-то только потому, что любишь это. "Когда не думаешь о каком-то самоутверждении, деньгах, все получается так, как надо. Но нельзя себя "настроить" так думать – оно приходит естественно", – подчеркивает Kate.

Олимпиада и дальнейшие планы

В 2020 году в жизни Кати произошли большие изменения – она переехала к своему будущему мужу, известному американскому бибою Victor, в США. Рассказывает, что первое время было сложно: в мире бушевал COVID, она была в малознакомой среде. Все это привело к тому, что бигерл потеряла уверенность в себе.

"Из-за пандемии и особенностей получения американских документов я фактически осталась без международных соревнований на два года. Да и местное коммьюнити, насколько я чувствовала, долго шло к тому, чтобы начать воспринимать меня своей. Несмотря на мои победы в Европе, меня здесь мало кто знал, и я чувствовала необходимость снова доказывать, что стою своих достижений. Но потом поняла, что это лишь некий местный ритуал, посвящение", – вспоминает Kate.

Фото: Катя Kate Павленко (Street Culture)

Необходимую порцию мотивации девушке добавила именно Олимпиада. Катя отмечает, что для нее получение путевки на Игры в Париже стало очередным – впрочем, в то же время крайне особенным – челленджем. Пока она ожидала американские документы, то не могла покидать страну – следовательно, пропустила первые отборочные соревнования. Приходилось догонять конкурентов.

"Я всегда хотела попасть на Олимпиаду, но никогда не думала, что это может произойти в роли участницы. Поэтому сейчас цель номер один – посоревноваться в Париже".

Да и после Олимпиады у девушки много планов. Говорит, что хочет изменить роль брейкинга в своей жизни. "Я никогда не танцевала и не соревновалась ради денег. В последнее время так получилось, что брейкинг стал для меня основным источником дохода – почему я, конечно, очень благодарна. И все же есть желание найти стабильное, прогнозируемое занятие, а выступления оставить для души" – рассказывает девушка. И добавляет, что рассматривает несколько возможностей, в том числе и работу в сфере недвижимости.

В конце концов, Катя делится наблюдением: в жизни многих бигерл в определенное время меняются приоритеты из-за новых жизненных этапов, отношений. Это она замечает и у себя. "Все меньше хочется выходить на арену для того, чтобы кого-то победить, кому-то доказывать. Я достигла почти всего, что хотела. Многие мои коллеги уже с семьями, детьми – не до соревнований. Поэтому главное желание на будущее – танцевать, чтобы получать удовольствие. И делиться им с другими".