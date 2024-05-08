Микрокредиты. Как воспользоваться чужими деньгами, не попав в долговую удавку

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Как оформить микрокредит

Для получения микрокредита в небанковском финучреждении требуется минимальный пакет документов: паспорт гражданина Украины, идентификационный код налогоплательщика, также нужно заполнить анкету, пройти идентификацию и верификацию.

Кредит можно оформить онлайн. Кредитный договор подписывается одноразовым паролем, имеющим такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись.

Для этого нужно ввести в специальное поле заявки на сайте финучреждения одноразовый идентификатор (код из SMS/Viber). Как правило, деньги поступают на банковскую карту в течение нескольких минут.

Риски и недостатки микроссуд

Фактическая стоимость микрокредита может отличаться от ожидаемой

На вебсайте финансового учреждения, в котором вы хотите получить кредит, должна быть указана общая стоимость займа со всеми комиссиями и платежами, реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы, условия досрочного возврата, штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования и т.п. Однако бывают случаи, когда стоимость кредита может отличаться от ожидаемой или рекламируемой, поскольку финансовое учреждение указывает в своих информационных материалах только привлекательную для потребителя процентную ставку, например 1-2% за день пользования кредитом.

Это прямое нарушение законодательства. Следствием этого может быть введение в заблуждение относительно фактической общей стоимости кредита. Пожалуйста, сообщайте о подобных нарушениях в Национальный банк!

Непонятные условия кредитования

Прежде чем оформлять кредит, выясните его основные условия. На сайте финансового учреждения должна быть минимально необходимая информация: полное название и контактные данные учреждения, сведения о лицензии на услугу по предоставлению кредитов, существенные характеристики кредита в стандартизированном формате. Так же существенная информация содержится в кредитном договоре, который следует непременно прочесть перед подписанием.

Случаются компании без лицензии

Подобные учреждения работают нелегально. Их услугами пользоваться не нужно. Выбирайте учреждения, имеющие соответствующие лицензии.

Как отказаться от кредита

Бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а затем жизненные обстоятельства меняются – и потребность в кредитных средствах отпадает. В этом случае можно отказаться от кредита.

В соответствии с Законом Украины "О потребительском кредитовании" заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину, в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита

Сначала нужно обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ.

Затем следует вернуть финучреждению кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренными условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.