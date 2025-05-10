Зинченко против "Ливерпуля" и другие матчи украинцев: расписание уикенда в АПЛ

Что известно о 36-м туре АПЛ

Программа тура рассчитана на два дня - по пять поединков будут сыграны в субботу, 10 мая, и в воскресенье, 11-го.

В частности, в первый день уикенда "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет против "Фулхэма", "Брентфорд" Егора Ярмолюка - против "Ипсвича", а "Борнмут" Ильи Забарного - против "Астон Виллы".

В воскресенье состоится матч первой и второй команд АПЛ: "Ливерпуль" дома примет "Арсенал" Александра Зинченко. Впрочем, поскольку "красные" уже гарантировали себе чемпионство, поединок имеет турнирное значение только для "канониров".

Также финалист Лиги конференций - "Челси" в отсутствие дисквалифицированного Михаила Мудрика проведет встречу с "Ньюкаслом".

За три тура до конца турнира лидирует "Ливерпуль" (82 очка), который досрочно стал чемпионом. На втором месте идет "Арсенал" (67), третью строчку занимает "Манчестер Сити" (64). В зоне Лиги чемпионов пока расположились "Ньюкасл" и "Челси" (по 63). На попадание в главный еврокубок также претендуют "Ноттингем" (61) и "Астон Вилла" (60).

Расписание матчей 36-го тура АПЛ с участием команд украинских легионеров:

"Фулхэм" - "Эвертон " - суббота, 10 мая, 17:00

"Ипсвич" - "Брентфорд " - суббота, 10 мая, 17:00

"Борнмут" - "Астон Вилла " - суббота, 10 мая, 19:30

"Ньюкасл" - "Челси " - воскресенье, 11 мая, 14:00

"Ливерпуль" - "Арсенал " - воскресенье, 11 мая, 18:30

"Ливерпуль" - "Арсенал"

Противостояние лидеров Премьер-лиги, для которых сезон фактически уже завершен. "Ливерпуль" досрочно оформил чемпионство и спокойно доигрывает чемпионат. Команда Микеля Артеты, скорее всего, снова финиширует второй, хотя формально это место еще не забронировано. Поэтому, у Зинченко и его партнеров все же остается определенная мотивация.

"Борнмут" - "Астон Вилла"

У команды Забарного (53 очка, 8-е место) остаются теоретические шансы на первое в истории клуба попадание в еврокубки. "Астон Вилла" - прямой конкурент. Команда Унаи Эмери еще не потеряла надежд на выход в ЛЧ, хотя по состоянию на сейчас проходит только в Лигу конференций. В свою очередь "Борнмуту" - и ЛК была бы за счастье.

"Вилла" опережает "вишен" на семь очков. Если эта разница сохранится после очной дуэли, путь в Европу для "Борнмута" закроется окончательно.

Где смотреть матчи английской Премьер-лиги

В Украине транслятором матчей АПЛ является OTT-платформа Setanta Sports и телеканал Setanta Sports.

Онлайн трансляции доступны на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры. Телеканал Setanta Sports есть в пакетах ведущих кабельных операторов, что позволяет следить за матчами чемпионата Англии по телевизору.