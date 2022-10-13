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В Николаевской области зафиксировали три вражеских дрона

Фото: в Николаевской области зафиксировали три вражеских дрона (defence-ua com)
Автор: Артур Родивилов

В четверг вечером, 13 октября, в Николаевской области зафиксировали три иранских дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Он призвал жителей к бдительности.

"Залетели 3 мопеда в область. Внимание", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 12 октября, украинские силы ПВО в небе над Николаевской областью сбили 9 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Днем ранее, 11 октября, над Одесской и Николаевской областями ВСУ сбили 8 беспилотников и дронов-камикадзе.

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Николаевская область