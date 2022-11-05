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В Николаевской области военные уничтожили дрон-камикадзе

Фото: в Николаевской области военные уничтожили дрон-камикадзе (twitter.com/ng_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаевской области наши воины сбили очередной иранский дрон-камикадзе. В ночь с 4 на 5 ноября было уничтожено 6 единиц "Шахедов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт НГУ.

"Николаевские гвардейцы уничтожили очередной "Shahed 136" Совместными силами обороны Украины в Николаевской области было уничтожено 6 ударных вражеских дронов в ночь с 4 на 5 ноября. Один из них - огневой группой николаевских гвардейцев", - пишет пресс-служба.

Фото: в Николаевской области военные уничтожили дрон-камикадзе (twitter.com/ng_ukraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ночью 4 ноября в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе .

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