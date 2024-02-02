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В Николаевской области поймали сообщника россиян, он скрывался больше года

Фото: СБУ задержала предателя в Николаевской области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области поймали еще одного сообщника россиян. Он "сдавал" украинцев оккупантам и помогал захватчикам проверять местных жителей на блокпостах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ отмечает, что фигурантом оказался житель Снегиревского района. После захвата района россиянами он помогал захватчикам проверять местных жителей, пытавшихся выехать на подконтрольную Украине территорию.

Предатель добровольно согласился дежурить на российских блокпостах. С оружием в руках он останавливал автомобили и отнимал мобильные телефоны, паспорта и другие документы для "проверки".

Фигурант призывал людей оставаться на оккупированной территории и сотрудничать с россиянами. Также захватчики "конфисковывали" автомобили, деньги и другие личные вещи потерпевших.

После освобождения Снигиревки оккупанты бросили своего приспешника. Он пытался сбежать от наказания, периодически менял адреса проживания. Фактически предатель скрывался больше года, но СБУ нашла его в ходе стабилизационных мер.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

 

 

Напомним, правоохранители в Виннице задержали вражеского агитатора, который поддерживал оккупантов и отрицал убийства людей в Буче Киевской области.

Также правоохранители задержали подругу главы "Народного совета "ДНР". Женщина планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ.

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