В Николаевской области селянин подорвался на противотанковой мине

"Мужчина выехал в поле, чтобы подготовить его к севбе и наехал на опасный "сюрприз", оставленный оккупантами. Аграрий получил осколочные ранения и сейчас получает медицинскую помощь", - написал он.

Шайхет призвал жителей деоккупированных территорий быть максимально внимательными и осторожными во время полевых работ.

В случае обнаружения подозрительных предметов следует звонить по телефону 102.

Напомним, два трактора подорвались на взрывчатках на полях в Николаевской области.

Кроме того, в пограничной полосе в Ровенской области на мине подорвался трактор, из-за чего один человек погиб, еще один пострадал.

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