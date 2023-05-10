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В Николаевской области селянин подорвался на противотанковой мине

Иллюстративное фото: в Николаевской области селянин подорвался на противотанковой мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Житель села Петропавловка Березнеговатской общины подорвался на противотанковой мине в среду, 10 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Мужчина выехал в поле, чтобы подготовить его к севбе и наехал на опасный "сюрприз", оставленный оккупантами. Аграрий получил осколочные ранения и сейчас получает медицинскую помощь", - написал он.

Шайхет призвал жителей деоккупированных территорий быть максимально внимательными и осторожными во время полевых работ.

В случае обнаружения подозрительных предметов следует звонить по телефону 102.

Напомним, два трактора подорвались на взрывчатках на полях в Николаевской области.

Кроме того, в пограничной полосе в Ровенской области на мине подорвался трактор, из-за чего один человек погиб, еще один пострадал.

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Николаевская область