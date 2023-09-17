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В Николаевской области раздался взрыв, в регионе была объявлена воздушная тревога

Фото: в Николаевской области раздался взрыв, в регионе была объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Очакове Николаевской области якобы раздался взрыв во время воздушной тревоги. Сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу вражеской авиации monitor.

"Очаков - взрывы. Есть сбитие", - утверждает мониторинговая группа.

В частности, информацию о взрыве подтверждали и отдельные Telegram-каналы.

Следует отметить, что в Николаевской и Херсонской областях в 14:42 было объявлено о воздушной тревоге.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

В настоящее время военное руководство Украины никак не комментировало вышеупомянутую информацию о взрыве.

Ситуация в Николаевской области

Как рассказывал глава ОВА Виталий Ким, ночью, 17 сентября, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

В частности, в результате падения обломков одного из беспилотников возник пожар грузового автомобиля и сухой травы.

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