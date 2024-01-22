RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаевской области ПВО сбила вражескую ракету: из-за падения обломков начался пожар

Архивное фото: В Николаевской области ПВО сбила вражескую ракету (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская противовоздушная оборона в Николаевской области сегодня, 22 января, уничтожила вражескую ракету, которую российская армия запустила с истребителя Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Во время воздушной тревоги, связанной с активностью вражеской тактической авиации на юге Украины, российским истребителем Су-34 была выпущена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в заявлении.

Отмечается, что силами противовоздушной обороны ракета уничтожена в Николаевской области. 

В результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар перекрытия здания, которое не эксплуатируется. 

Также военные уточнили, что огонь оперативно ликвидирован специалистами ГСЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Обстрелы населенных пунктов Украины

Российская армия сегодня, 22 января, ударила по Краматорску в Донецкой области ракетой "Искандер".

Также российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области вечером понедельника, 22 января. Погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНиколаевская областьПВОВойна в Украине