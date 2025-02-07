В Николаевской области построят магистральные водопроводы: Кабмин принял решение

Он отметил, что постановление, которое касается строительства магистральных водопроводов в Николаевской области, это очень важное решение.

Премьер напомнил, что россияне уничтожили водопровод Днепр-Николаев, а потом подорвали Каховскую ГЭС, чем лишили доступ Николаева к питьевой воде.

"По поручению президента Украины правительство в этом году выделяет 8 млрд грн на строительство магистральных водопроводов в Николаевской области. И сегодня утверждаем порядок использования этих средств", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, проект предусматривает строительство трех участков водозабора из реки Южный Буг. Правительство принимает необходимые решения, чтобы ускорить выполнение всех работ и минимизировать риски их несвоевременного завершения.

"Задача перед ответственными ведомствами - завершить работы в максимально сжатые сроки, чтобы Николаев снова имел стабильное водоснабжение", - подчеркнул глава украинского правительства.