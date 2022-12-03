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В Николаевской области предприятия призывают работать ночью

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Предприятия в Николаевской области призывают перейти на ночные смены. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Facebook.

"Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены (кроме тех, кто с мобильными задачами). Облэнерго, если будет раздавать мощность по принципу "телефонного права" - будете давать объяснения СБУ", - отметил Ким.

Напомним, глава Николаевской ОВА призвал облэнерго разработать четкие графики отключений света. Ким отметил, что, вероятно, в Николаевской области будут действовать 4-часовые ограничения.

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