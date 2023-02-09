RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаевской области подорвалась бригада энергетиков

Фото: на деоккупированных территория минная угроза будет караулить украинцев еще долго (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В Николаевской области во время работ на деоккупированной территории подорвался автомобиль АО "Николаевоблэнерго", есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Николаевоблэнерго".

"Чрезвычайное событие произошло в конце рабочего дня 9 февраля в Снегуровском районе, где наши ребята самоотверженно работают над восстановлением воздушных линий вот уже почти 2 месяца. Взрыв раздался, когда бригадный автомобиль уже покидал место работ. Взрывное устройство разнесло кабину транспортного средства. К сожалению, не обошлось без травм у находившихся внутри людей. Водителя автомобиля с места происшествия забрала скорая. Другие отделались контузией и незначительными травмами", - говорится в сообщении.

Как отмечают энергетики, опасность подстерегает их на каждом шагу.

"Мы спешим восстановить электроснабжение пострадавшим в результате боевых действий и вооруженной агрессии врага и нередко попадаем и под обстрелы, и в вот такие ситуации. Цена восстановления света", - отметили в посте.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что двое жителей Херсонской области взорвались на российской мине. Мужчины получили ранения.

Ранее мы писали, что подростков, пострадавших в результате взрыва мины-"лепесток" в Изюме Харьковской области, выписали из больницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевНиколаевская областьенергетикиВзрыв