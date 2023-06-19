В Николаевской области не осталось подтопленных домов после подрыва Каховской ГЭС

В Николаевской области уже не осталось подтопленных домов после подрыва россиянами Каховской ГЭС. При этом в Снигиревской общине все еще есть незначительное повышение уровня воды, но ниже критической точки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

"Из 375 домов, которые подверглись подтоплению, все 375 уже не подтоплены. ГСЧС работает по откачке, там дополнительные помпы, то есть у нас ситуация стабильная", - сказал он.

Ким также отметил, что два моста, которые строит Конотопский путевосстановительный полк с помощью UNITED24, которые ушли под воду, выстояли. Уже даже открыт проезд по ним.

Глава Николаевской ОВА рассказал, что в акватории Снигиревской общины осталось +50 см воды - это уже ниже критической точки. Ожидается, что уровень в ближайшее время упадет.

"Можно сказать, что Николаевская область уже не подтоплена совсем", - сказал он.

Повышение уровня воды в Николаевской области

После подрыва Коховской ГЭС в Николаеве и области начала подниматься вода. Самая сложная ситуация наблюдалась в Снегиревской общине, где разлилась река Ингулец.

В Николаеве, Очакове и других населенных пунктах затопило пляжи, а Кинбурнскую косу отрезало от материка.

В пяти областях запретили отлов и продажу рыбы из-за высокой степени загрязнения воды.

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