В Николаевской области командир начислял зарплаты военным, которые не являлись на службу

По данным следствия, должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и в течение трех дней не вернулись на место службы.

Однако полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не являлись на службу.

Отмечается, что своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 млн гривен. В настоящее время начат процесс возмещения денег бюджету.

Офицеру сообщили о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно сотрудники СБУ разоблачили "схему" безосновательного начисления 14 млн гривен "боевых" премий в рядах Нацгвардии.

До этого правоохранители разоблачили руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, которые незаконно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий без выезда на фронт.

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