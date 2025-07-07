В Николаевской области горит склад боеприпасов, есть детонация

По данным военных, происшествие произошло около 10:00 в одной из общин Николаевской области. Сейчас причина возникновения пожара уточняется, но по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами.

Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. там происходит одиночная детонация. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, которые прилагают максимум усилий для ликвидации пожара, очаг возгорания локализован.

"Склад расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военным командованием была создана комиссия для проведения детального расследования данного события.

Атака на Николаев

Накануне мы писали, что Николаев был атакован ударными дронами типа "Шахед". По словам главы ОВА Виталия Кима, в городе были зафиксированы вызовы экстренных служб, которые оперативно прибыли на места попаданий. На тот момент был один пострадавший.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в результате удара по городу зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Службы проводят ликвидацию последствий.