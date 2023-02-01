В Николаевской области эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела РФ
В Николаевской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего в прошлом году от российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной прокуратуры.
"В ходе очередного осмотра местности и фиксирования военных преступлений оккупантов в отношении гражданского населения в селе Мирное обнаружено тело 37-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что мужчина погиб в результате обстрела населенного пункта подразделениями ВС РФ 16 марта 2022 года. Тело мужчины направлено в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования.
В прокуратуре добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления. Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, что в Херсонской области стражи порядка эксгумировали тело женщины, которую российский военный расстрелял в спину.
В селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя девушка, россияне взорвали дом с ними.
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