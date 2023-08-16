В Николаеве остановились трамваи и троллейбусы, частично не работают светофоры

По его словам, перебои в работе электротранспорта произошли из-за аварии на подстанциях. Произошло аварийное отключение от питания "Николаевоблэнерго".

В Центральном и Ингульском районах Николаева остановились трамваи и троллейбусы. Также там частично не работают светофоры.

"Проспекты Центральный и Мира, Херсонское шоссе, район зоопарка и автовокзала. Прошу водителей и пешеходов быть внимательными", - уточнил городской голова.

Отслеживать актуальное движение транспорта можно в режиме онлайн с помощью мобильных приложений Eway и CityBus.

Ситуация со светом в Украине

После многочисленных обстрелов энергосистемы Украины со стороны оккупантов ситуация со светом стабилизировалась. Однако энергетики предупреждают, что зима может быть сложной из-за новых атак врага.

Также в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне пытаются наладить производство ракет, чтобы в холодный период снова обстреливать Украину.

Кроме того, украинцев призывают экономить электроэнергию в пиковые часы - с 16:00 до 23:00, поскольку энергетическая система и некоторые объекты еще полностью не восстановились.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.