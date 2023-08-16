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В Николаеве остановились трамваи и троллейбусы, частично не работают светофоры

Фото: в Николаеве остановились трамваи и троллейбусы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве в среду, 16 августа, временно не работают трамваи и троллейбусы. Причиной этого стали проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

По его словам, перебои в работе электротранспорта произошли из-за аварии на подстанциях. Произошло аварийное отключение от питания "Николаевоблэнерго".

В Центральном и Ингульском районах Николаева остановились трамваи и троллейбусы. Также там частично не работают светофоры.

"Проспекты Центральный и Мира, Херсонское шоссе, район зоопарка и автовокзала. Прошу водителей и пешеходов быть внимательными", - уточнил городской голова.

Отслеживать актуальное движение транспорта можно в режиме онлайн с помощью мобильных приложений Eway и CityBus.

Ситуация со светом в Украине

После многочисленных обстрелов энергосистемы Украины со стороны оккупантов ситуация со светом стабилизировалась. Однако энергетики предупреждают, что зима может быть сложной из-за новых атак врага.

Также в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне пытаются наладить производство ракет, чтобы в холодный период снова обстреливать Украину.

Кроме того, украинцев призывают экономить электроэнергию в пиковые часы - с 16:00 до 23:00, поскольку энергетическая система и некоторые объекты еще полностью не восстановились.

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