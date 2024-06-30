В Николаеве столкнулись автомобили: шестеро пострадавших, в том числе дети (фото)

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21110 и его пассажиры четырех, девяти, 28, 35 и 55 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Водитель автомобиля Land Cruser не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии

29 июня, около 20:15, на перекрестке улиц Лягина и Потомкинской столкнулись два транспортных средства. За рулем Land Cruser Prado находился 39-летний водитель, ВАЗ 21110 управлял 39-летний мужчина.

Следователи полиции квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины.