RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве столкнулись автомобили: шестеро пострадавших, в том числе дети (фото)

Фото: в Николаеве столкнулись авто 29 июня, шестеро пострадавших (t.me/MykolaivNationalPolice)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаеве 29 июня столкнулись два автомобиля. Шестеро людей пострдали, среди них - двое детей 4 и 9 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21110 и его пассажиры четырех, девяти, 28, 35 и 55 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Водитель автомобиля Land Cruser не пострадал", - говорится в сообщении. 

Обстоятельства аварии

29 июня, около 20:15, на перекрестке улиц Лягина и Потомкинской столкнулись два транспортных средства. За рулем Land Cruser Prado находился 39-летний водитель, ВАЗ 21110 управлял 39-летний мужчина.

 

Следователи полиции квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины.

Напомним, в Кривом Роге на перекрестке столкнулись пассажирская маршрутка и фура. В результате ДТП пострадали 22 человека.

Кроме того, на Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПНиколаев