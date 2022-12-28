В Николаеве на территории частного дома сдетонировал кассетный снаряд

Снаряд сдетонировал сегодня, 28 декабря, в Ингульском районе Николаева. В результате взрыва пострадала 52-летняя местная жительница.

По данным полиции, вражеский снаряд долгое время находился в куче мусора в частном дворе. Женщина после уборки на территории решила поджечь мусор. Именно в это время снаряд и сдетонировал. Пострадавшая получила ранение ног, погибла домашняя собака.

"Если вы обнаружили подозрительные предметы или снаряды, оставшиеся после обстрелов военными РФ, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, а срочно звоните на спецлинию 102", - призвал Шайхет.

Фото: в Николаеве во дворе взорвался снаряд (t.me/s_shayhet)