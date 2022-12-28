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В Николаеве на территории частного дома сдетонировал кассетный снаряд

Фото: в Николаеве кассетный снаряд взорвался во дворе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Вражеский кассетный снаряд взорвался на территории частного дома в Николаеве. В результате инцидента пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram.

Снаряд сдетонировал сегодня, 28 декабря, в Ингульском районе Николаева. В результате взрыва пострадала 52-летняя местная жительница.

По данным полиции, вражеский снаряд долгое время находился в куче мусора в частном дворе. Женщина после уборки на территории решила поджечь мусор. Именно в это время снаряд и сдетонировал. Пострадавшая получила ранение ног, погибла домашняя собака.

"Если вы обнаружили подозрительные предметы или снаряды, оставшиеся после обстрелов военными РФ, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, а срочно звоните на спецлинию 102", - призвал Шайхет.

Фото: в Николаеве во дворе взорвался снаряд (t.me/s_shayhet)

Напомним, в Харьковской области на территории леса на взрывном устройстве подорвались мужчина с ребенком.

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