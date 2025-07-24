В Николаеве российский дрон атаковал базу норвежской гуманитарной организации

По словам руководителя отдела Норвежской народной помощи Руне Дейл-Андерсена, помещение норвежской гуманитарной организации получило повреждения во время ночного обстрела Николаева.

"Мы не знаем, это российский дрон, сбитый Украиной, или это на самом деле дрон попал в полевую базу. Мы работаем над выяснением этого", - заявил Дейл-Андерсен.

В организации отметили, что до сих пор не фиксировали российские беспилотники так близко к своей базе в Николаеве.

"Нам повезло. В лагере не было персонала, и есть только материальный ущерб", - отметил представитель организации.