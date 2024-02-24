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В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Фото: в Николаеве раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Николаеве прогремел сегодня, 24 февраля. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 13:11. После этого, в районе 13:25, раздался взрыв в Николаеве.

Позже мэр города Александр Сенкевич сообщил, что взрыв был за Николаевом.

Ранее воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Мониторинговые паблики также писали о якобы движении управляемой ракеты Х-59.

Добавим, что Воздушные силы также сообщали о движении ракет по направлению к Днепру, Изюму и Харькову.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:35

Ночная воздушная атака РФ

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 12 дронов, две баллистические ракеты "Искандер-М" и три ракеты Х-59. Силы ПВО сбили все "Шахеды" и две Х-59. ПВО работала в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

В Одессе один из сбитых дронов врага упал на жилой квартал и привел к разрушению и возгоранию. Известно об одном погибшем и трех пострадавших.

 

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НиколаевВзрывВойна в УкраинеВоздушная тревога