ua en ru
Вс, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве раздался взрыв

Николаев, Воскресенье 03 марта 2024 19:38
UA EN RU
В Николаеве раздался взрыв Фото: в Николаеве раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Николаеве вечером 3 марта прогремел взрыв. Украиной в это время распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

К вечеру 3 марта местные жители Николаева слышали звук взрыва. На момент взрыва в городе, как и в большей части Украины, была объявлена воздушная тревога.

Обстрелы Украины

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины ракетными, авиационными и дроновыми атаками. Так, сегодня днем оккупанты сбросили авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. Было известно о большом количестве пострадавших.

А вчера вражеский дрон попал в многоэтажку в Одессе. В результате удара часть дома обрушилась, а под завалами оказались люди. По состоянию на данный момент известно о 12 погибших, среди которых пятеро детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война России против Украины
NEWS
Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово, много раненых
Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово, много раненых
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта