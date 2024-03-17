В Николаеве раздались взрывы, есть "прилеты"

В Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Предупреждают о "прилете".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.
Тем временем Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупреждает о прилете.
Официальные лица или военное командование Украины пока никак не комментировали информацию.
Повторный пуск
Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким подтвердил информацию о "прилете". Также предупредил о повторных вражеских пусках.
"Был прилет по Николаеву. С места, прилетевшего по Одессе. И повторный пуск такой же", - написал Ким.
Повторные взрывы и "прилеты"
"Суспільне" заявило о повторных взрывах в городе.
"2 "прилета" есть", - отметил Ким.
Воздушная тревога в ряде регионов
В 13:54 Воздушные силы Украины предупредили о риске применения баллистического вооружения с востока, а уже через несколько минут заявили о риске и с юга.
Воздушная тревога была объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
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