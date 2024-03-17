В Николаеве раздались взрывы, есть "прилеты"

"В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.

Тем временем Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупреждает о прилете.

Официальные лица или военное командование Украины пока никак не комментировали информацию.

Повторный пуск

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким подтвердил информацию о "прилете". Также предупредил о повторных вражеских пусках.

"Был прилет по Николаеву. С места, прилетевшего по Одессе. И повторный пуск такой же", - написал Ким.

Повторные взрывы и "прилеты"

"Суспільне" заявило о повторных взрывах в городе.

"2 "прилета" есть", - отметил Ким.

Воздушная тревога в ряде регионов

В 13:54 Воздушные силы Украины предупредили о риске применения баллистического вооружения с востока, а уже через несколько минут заявили о риске и с юга.

Воздушная тревога была объявлена в:

Винницкой;

Черкасской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Херсонской;

Днепропетровской;

Запорожский;

Донецкий;

Харьковской;

Полтавской;

в Сумской областях.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)