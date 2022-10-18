RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Николаев остался без свет из-за обстрелов

Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Во вторник ночью, 18 октября, в Николаеве прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 02:16

В Николаеве и части области исчезло электроснабжение из-за обстрелов. Все службы работают.

Напомним, российские оккупанты сегодня, 17 октября, атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область