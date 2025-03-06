В Николаеве будут приостанавливать подачу тепла: детали

Напомним, из-за значительного потепления решение о временном приостановлении подачи отопления приняли во Львове. В дневное время, с 10:00 до 16:00, теплоноситель не будет подаваться в дома, где есть техническая возможность. Такое решение приняли, чтобы избежать перегрева помещений и уменьшить расходы жителей на отопление. Если температура снизится, подача тепла возобновится в обычном режиме.

РБК-Украина писало, что в Украине зафиксировано наступление метеорологической весны: среднесуточная температура воздуха в течение нескольких дней превышает 0°C, что свидетельствует о начале весеннего сезона. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры и отсутствие осадков.

Синоптик Наталья Птуха отметила, что текущие погодные условия способствуют установлению весенних показателей в большинстве областей страны. Это обусловлено влиянием антициклона, центр которого расположен над Балканами, что обеспечивает стабильную сухую и теплую погоду в Украине.

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