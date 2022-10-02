RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве "прилеты" возле домов и больницы: 7 человек ранены

Фото: ночью войска РФ ударили ракетами по Николаеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска этой ночью ударили ракетами по Николаеву. "Прилеты" зафиксировали около двух домов и больницы, семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Сегодня, 2 октября, около 03:45 Николаев подвергся ракетным обстрелам зенитно-ракетными системами С-300. В частности, попадания зафиксированы около двух четырехэтажных домов", - написал Ким.

По его словам, в результате российской атаки дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание на территории больницы.

"Всего в результате обстрела ранения получили семь человек", - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве в эту ночь слышали звуки взрывов.

Добавим, что Запорожье сегодня также подверглось ракетной атаке, в результате чего разрушена промышленная инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевракетный удар