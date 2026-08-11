В Николаеве представителя ТЦК оштрафовали из-за выключенной бодикамеры

Действия военнослужащего квалифицировали как халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Лубинец назвал решение суда важным сигналом и в очередной раз подчеркнул необходимость соблюдения установленных правил.

"В очередной раз подчеркиваю необходимость соблюдения Инструкции, утвержденной приказом МОУ №532. Она обязывает представителей ТЦК и СП включить бодикамеру с начала мер оповещения и вести непрерывную запись до ее завершения", - подчеркнул омбудсман.

Он отметил, что прерывать видеозапись можно только в определенных правилами исключительных случаях.

В частности, это может относиться к ситуациям, когда в кадр может попасть военный объект или информация с ограниченным доступом. Также предусмотрены кратковременные перерывы из-за частных обстоятельств, в том числе посещения туалета или приема пищи.

Почему видеофиксация важна

Лубинец отметил, что в него регулярно поступают обращения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий. По его словам, в таких ситуациях часто есть только отрывки видео, взаимные обвинения и разные версии событий.

"Я убежден: если бы каждая мера оповещения от первой до последней минуты непрерывно фиксировалась на видео, распутать этот клубок было бы гораздо проще", - подчеркнул он.

По его словам, обязательная видеофиксация введена, чтобы защитить и граждан и военнослужащих, а главное - установить правду.

"Когда же мы видим балаклавы, выключенные камеры или вообще отсутствие видеозаписи, когда невозможно установить, кто именно проводил мероприятия по мобилизации, - это уже не о прозрачности. Это создает простор для произвола, безнаказанности и подрывает доверие людей к государственным институтам", - подчеркнул Лубинец.

По его убеждению, если представители ТЦК и СП действуют законно, профессионально и не нарушают права человека, им нечего скрывать.

"Если немедленно не покончить с этим произволом, общественное напряжение может привести к последствиям, которые будет невозможно исправить", - предупредил омбудсман.