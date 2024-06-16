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В Николаеве предупредили об отключении водоснабжения: дата и причина

Иллюстративное фото: в Николаеве будут отключать воду 17 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Николаеве 17 и 18 июня будет прекращено водоснабжение. Жителей города просят сделать запасы воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Завтра, 17 июня, с 09:00 будет прекращено водоснабжение в Николаеве. Отключение связано с аварией на очистных сооружениях водопровода", - сказано в сообщении.

По его данным, ремонтные работы продлятся до 20:00 вторника, 18 июня.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что для четырех городов Донецкой области будет сокращена подача воды в воскресенье, 16 июня. Причина – ремонт на одном из участков водопровода.

Кроме того, в начале мая в центре Киева произошла авария на трубопроводе, из-за чего несколько улиц остались без воды.

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НиколаевВодоснабжение