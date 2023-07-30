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В Николаеве пока не планируют приступать к разминированию портов, - Ким

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Воскресенье 30 июля 2023 20:54
В Николаеве пока не планируют приступать к разминированию портов, - Ким Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Власти Николаева пока не планируют приступать к разминированию портов.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы не планируем сейчас приступать к разминированию портов, хотя это вопрос важный, и мы над ним работаем. Областная военная администрация с Военно-морскими силами обсудили эту проблему, определились, какие нужны инструменты для того, чтобы разминировать акватории. Но этот вопрос пока не ко времени", - заявил он.

По словам главы ОВА, пока речь не идет о разминировании из-за того что, сейчас Николаевская область не приобщена к "зерновой сделке".

Кроме того, российские оккупанты, по словам Кима, находятся на Кинбурнской косе в 4 км от города Очакова. Поэтому чуть ли не ежедневно обстреливает Очаковскую и Куцурубскую громады. Поэтому браться за разминирование портов сейчас неуместно.

Николаевская область

Вследствие российского полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло в прошлом году, около 3% области оккупировали вооруженные силы РФ. В частности под их контролем оказался город Снигиревка и несколько окрестных сел.

Однако Вооруженные силы Украины освободили захваченные территории 10 ноября 2022 года.

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Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким
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