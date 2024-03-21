В Николаеве раздавались взрывы, в горсовете заявили о вражеской баллистике

"Громкий взрыв в городе. Баллистика. Николаевцы, прошу без фото. Информацию предоставим впоследствии", - написал Сенкевич.

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, со своей стороны, добавил: "Видим все. Работаем".

Пока другие подробности ситуации не раскрываются. Следует добавить, что в Николаевской, а также Херсонской областях была объявлена воздушная тревога с 14:29 по 14:43. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Есть пострадавшая

Согласно сообщению Кима, в результате ударов одна женщина получила легкие ранения.

Количество пострадавших возросло

По словам председатель ОВА, пока известно о 4 пострадавших.

Массированная атака на Украину в ночь на 21 марта

Этой ночью, 21 марта, враг прибегнул к очередному массированному удару по территории Украины. Во время атаки террористы применили:

2 баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал";

29 крылатых ракет Х-101/Х-555

Ракеты заходили с севера, а основным направлением удара был Киев. Противовоздушная оборона уничтожила все воздушные цели.

Несмотря на то, что все ракеты были сбиты, есть последствия от падения обломков есть последствия в трех районах Киева - Подольском, Святошинском и Шевченковском.