В Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС в некоторых точках остановили выдачу очищенной воды

Как объяснили коммунальщики, результаты подрыва Каховской ГЭС затронули также качество воды в Николаеве. В целях каждую неделю проводят забор из каждой точки, работающей для населения. Специалисты проверяют воду на жесткость, содержание солей, pH, сульфаты, хлориды, железо, магний, хлор, нитраты и т.д.

Последние измерения показали, что по отдельным адресам зафиксировано изменение химического состава воды.

"Принято решение о временной приостановке работы точек выдачи воды в целях безопасности людей. Специалисты предприятия проводят там регламентные работы, чтобы возобновить выдачу качественной воды населению. Вода в точках раздачи как была бесплатной для горожан, так и останется", - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов или отсутствия воды на точках раздачи можно обращаться на "Горячую линию" по номеру +38 (050) 421 49 58 или по номерам аварийно-диспетчерской службы – (0512) 44 25 77, +38 (067) 821 85 89 и +38 (095) 822 11 66 (круглосуточно) с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, и в пятницу с 08:00 до 16:00.

Повышение уровня воды в Николаевской области

После подрыва Каховской ГЭС в Николаеве и области начала подниматься вода. Самая сложная ситуация наблюдалась в Снегиревской общине, где разлилась река Ингулец.

В Николаеве, Очакове и других населённых пунктах затопило пляжи, а Кинбурнскую косу отрезало от материка.

В пяти областях запретить отлов и продажу рыбы из-за высокой степени загрязнения воды.

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