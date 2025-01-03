В Николаеве из-за обстрела РФ вытекло 1800 тонн масла. В Минприроды назвали сумму ущерба
В Николаеве в результате российской атаки 28 декабря произошла утечка около 1800 тонн подсолнечного масла в акваторию Бугского лимана. Ориентировочная сумма ущерба достигает 45 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"В результате попадания российского беспилотника в резервуар с растительным маслом на территории Николаевской области произошла авария, повлекшая загрязнение почв и акватории заливов Бугского лимана ориентировочно 1800 тоннами подсолнечного масла", - говорится в сообщении.
Сначала было зафиксировано пятно масла на площади 1000 кв. м слоем около 1 см. По состоянию на 2 января площадь загрязнения выросла до 9000 кв. м, а толщина слоя на некоторых участках достигла 10 см.
В ведомстве рассказали, что специалисты Госэкоинспекции провели отбор 13 проб воды и грунта для лабораторных исследований, в частности, содержание загрязняющих веществ в некоторых точках составляет 189,7 мг/дм³.
Специалисты ГСЧС уже осуществили бонитировку двух заливов Бугского лимана, чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения. Также проводятся работы по сбору масла, отбору проб воды и грунта для лабораторных исследований.
Уже собрано около 45 тонн растительного масла из двух заливов Бугского лимана. Кроме того, продолжается сбор и обработка материалов для расчета нанесенного ущерба окружающей среде.
Как отметили в Минприроды, на основе предварительных расчетов общая сумма ущерба составляет ориентировочно 45 млрд гривен. Все соответствующие органы, в частности, Николаевский филиал ГП АМПУ и Госэкоинспекция, активно работают над ликвидацией последствий.
Утечка растительного масла в Николаеве
Напомним, в Николаеве в результате падения обломков дрона во время атаки россиян 28 декабря был поврежден резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия. Произошла утечка масла на прилегающую территорию и попадание в реку Южный Буг.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, по состоянию на 3 января уже удалось откачать более 70 тонн масла.
Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Кроме того, работает техника, чтобы забрать загрязненный слой грунта.
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