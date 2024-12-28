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В Николаеве из-за атаки "Шахедов" произошел пожар в многоэтажке: последствия ударов

Фото: названы последствия атаки "Шахедов" на Николаев (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве в результате ночной вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников произошел пожар в многоэтажке. Горит крыша дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Чиновник озвучил предварительные данные о последствиях дроновой атаки по Николаеву ночью 28 декабря.

"В результате обстрела "Шахедами", предварительно горит крыша многоэтажки. Информация уточняется", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Глава ОВА добавил, что экстренные службы выехали на место происшествия.

Мэр Николаеве Александр Сенкевич распространил данное сообщение руководителя областной администрации относительно пожара в результате российской атаки города.

Городской голова добавил, что воздушная тревога в области до сих пор продолжается.

Обновлено: пожар ликвидировали

В 02:27 руководитель ОВА Ким рассказал, что в Николаеве был ликвидирован пожар после российской дроновой атаки.

"На данный момент без пострадавших", - добавил чиновник.

Ночной удар дронов по Николаеву

Ранее сообщалось, что с вечера накануне фиксировался запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины. Ударные БПЛА противника заходили с южного направления.

Уже около половины первого ночи, 28 декабря, в районе города Николаев были слышны взрывы. Перед этим было замечено движение вражеских ударных беспилотников в сторону областного центра.

Добавим, около 01:25 в Николаеве были слышны повторные звуки взрывов.

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НиколаевПожарАтака дронов