В Николаеве из-за атаки "Шахедов" произошел пожар в многоэтажке: последствия ударов

В Николаеве в результате ночной вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников произошел пожар в многоэтажке. Горит крыша дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
Чиновник озвучил предварительные данные о последствиях дроновой атаки по Николаеву ночью 28 декабря.
"В результате обстрела "Шахедами", предварительно горит крыша многоэтажки. Информация уточняется", - рассказал он в своем Telegram-канале.
Глава ОВА добавил, что экстренные службы выехали на место происшествия.
Мэр Николаеве Александр Сенкевич распространил данное сообщение руководителя областной администрации относительно пожара в результате российской атаки города.
Городской голова добавил, что воздушная тревога в области до сих пор продолжается.
В 02:27 руководитель ОВА Ким рассказал, что в Николаеве был ликвидирован пожар после российской дроновой атаки.
"На данный момент без пострадавших", - добавил чиновник.
Ранее сообщалось, что с вечера накануне фиксировался запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины. Ударные БПЛА противника заходили с южного направления.
Уже около половины первого ночи, 28 декабря, в районе города Николаев были слышны взрывы. Перед этим было замечено движение вражеских ударных беспилотников в сторону областного центра.
Добавим, около 01:25 в Николаеве были слышны повторные звуки взрывов.
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