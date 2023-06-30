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Обстрел Николаева: работает ПВО, в городе возник пожар

Фото: в Николаеве были слышны взрывы (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве прозвучали взрывы сегодня ночью, 30 июня, в городе работают силы противовоздушной обороны, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о применении дронов-камикадзе оккупантами в Николаевской и Херсонской областях

"Николаев! Оставайтесь в укрытии! Атака "Шахедов" продолжается", - говорится в сообщении Воздушных сил.

После падения обломков в Николаеве возник пожар

"Цель сбили над Николаевом. Обломки упали на территории города. Детали чуть позже, пожар есть", - говорится в сообщении Кима.

Спасатели ликвидировали пожар

По словам главы ОВА, в результате пожара повреждена крыша жилого дома и зеленые насаждения.

"Без жертв. 20 кв.м травы и крыша жилого дома. Уже потушили", - отметил Ким.

Воздушные атаки со стороны РФ

Российские войска не прекращают наносить удары по городам Украины с применением ракет и дронов-камикадзе. По данным Генштаба ВСУ, в РФ пополнили свои запасы, в том числе и по беспилотникам, поэтому массированные атаки врага будут повторяться.

Напомним также, что ранее, в ночь на 26 июня, оккупанты устроили комбинированную атаку по Одессе, использовав ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. Два "Калибра" были сбиты на подлете к прибрежной зоне украинскими силами ПВО.

Во вторник, 27 июня, российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.

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